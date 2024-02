Anleihe-ETFs sind selten eine spannende Investition oder ein Renditebringer für das eigene Portfolio. Eine Ausnahme bildet dieser spannende Indexfonds mit fünf Prozent Ausschüttung und zusätzlichen Kurspotenzial: Seit 2017 fast sechs Prozent Rendite pro Jahr mit Anleihen? Was gerade in der Nullzinsphase als unmöglich galt, haben Anleger mit dem iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF erreichen können. Was es mit dem Indexfonds auf sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...