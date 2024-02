Der Goldpreis wird von Zinssenkungen profitieren. Es ist also noch Geduld gefragt, andererseits ist noch Zeit günstig in den Goldmarkt einzusteigen. Blickt man nach China, wo am 10. Februar das neue Jahr beginnt, so ist dort die Kauflaune für Gold groß. Das neue Jahr, das Jahr des Holzdrachens, steht für Wachstum und Flexibilität. Im Allgemeinen wird im Drachenjahr Kraft, Glück und Wachstum erwartet. In China sind Aktien und Immobilien abgestürzt und so setzen die Chinesen vermehrt auf Gold. ...

