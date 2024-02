© Foto: Adobe Stock / kegfire



Solar-Aktien erwischen zum Start in die neue Handelswoche einen guten Auftakt und legen am Montag kräftig zu. In Abwesenheit von Nachrichten dürfte der anhaltende Rebound vor allem eine technische Gegenreaktion sein.Noch hat sich zum Start in die neue Handelswoche am US-Markt nicht allzu viel getan, die drei großen Indizes Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 notieren im frühen Handel kaum verändert. Ein großer Tagesgewinner zeichnet sich allerdings schon jetzt ab: Es sind ausgerechnet die in den vergangenen Monaten schwer abgestraften Solar-Aktien. Erholungsrallye als technische Gegenreaktion Neuigkeiten aus der Branche gibt es zum Wochenauftakt keine, auch die Anleiherenditen notieren wenig …