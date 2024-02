Neuntes jährliches "Member Spotlight"-Programm stellt Wirtschaftshochschulen vor, die mit ihren Innovationen einen einzigartigen Mehrwert für Lernende, Unternehmen und die Gesellschaft schaffen

TAMPA, Florida, Feb. 12, 2024(Innovationen, die inspirieren) aufgeführt sind.



Mit diesem jährlich stattfindenden Programm werden Institutionen aus der ganzen Welt gewürdigt, die Vorreiter bei Veränderungen in der Wirtschaftsausbildung sind. Im Jahr 2024 zeigen die Highlights, wie Wirtschaftshochschulen Innovationen nutzen, um neue Werte für die Gemeinschaften zu schaffen, denen sie dienen.

Diese Schulen gehen mutig voran, wenn es darum geht, einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen, Problemlöser zu befähigen, zeitgemäße Lehrpläne und Abschlüsse zu entwickeln, adaptive Lernmethoden einzusetzen, neues Wissen zu schaffen und Führungspersönlichkeiten mit gesellschaftlichem Einfluss zu entwickeln. Beispiele hierfür sind:

Leitlinien zur Bilanzierung von Kohlendioxidemissionen für Seeverkehrsunternehmen , Universität Jinan: Die von Forschern des der School of Management angegliederten Key Laboratory of Human-Nature Life Community entwickelten Leitlinien bieten Seeverkehrsunternehmen standardisierte Methoden für die Bilanzierung von Kohlendioxidemissionen, die dazu beitragen sollen, Chinas Klimaneutralitätsziele zu erreichen.

, Universität Jinan: Die von Forschern des der School of Management angegliederten Key Laboratory of Human-Nature Life Community entwickelten Leitlinien bieten Seeverkehrsunternehmen standardisierte Methoden für die Bilanzierung von Kohlendioxidemissionen, die dazu beitragen sollen, Chinas Klimaneutralitätsziele zu erreichen. Förderung gesellschaftlicher Auswirkungen durch Datenerkenntnisse und Zusammenarbeit , The University of Alabama, Culverhouse College of Business: Datengestützte Ansätze, sektorübergreifendes Engagement und praktisches Lernen sind die Grundlage für eine innovative, staatlich finanzierte Initiative zur Entwicklung eines umfassenden Rechenzentrums, das sich auf die Nutzung offener Informationen zur Bekämpfung der Opioidkrise konzentriert.

, The University of Alabama, Culverhouse College of Business: Datengestützte Ansätze, sektorübergreifendes Engagement und praktisches Lernen sind die Grundlage für eine innovative, staatlich finanzierte Initiative zur Entwicklung eines umfassenden Rechenzentrums, das sich auf die Nutzung offener Informationen zur Bekämpfung der Opioidkrise konzentriert. Übergang zur Nachhaltigkeit im internationalen Geschäft (ST101) , Ecole de Management Grenoble: ST101 ist ein bahnbrechender, fächerübergreifender Kurs, der einen virtuellen Lernpfad mit einem realen Unternehmensszenario, pädagogischen Übungen und Diskussionen im Seminar verbindet, um Innovationen für nachhaltige Geschäftsmodelle kennenzulernen, mitzugestalten und kritisch zu reflektieren.

, Ecole de Management Grenoble: ST101 ist ein bahnbrechender, fächerübergreifender Kurs, der einen virtuellen Lernpfad mit einem realen Unternehmensszenario, pädagogischen Übungen und Diskussionen im Seminar verbindet, um Innovationen für nachhaltige Geschäftsmodelle kennenzulernen, mitzugestalten und kritisch zu reflektieren. XLab: Entwurf von Produkten und Lösungen für digitale Innovationen, Case Western University, Weatherhead School of Management: In Zusammenarbeit mit einem Team aus multidisziplinären Studierenden, Dozierenden und anderen Universitätszentren entwickelt xLab in Zusammenarbeit mit Unternehmenspartnern ethisch verantwortungsvolle Technologieprototypen, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

"In einer Welt, die mit sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen konfrontiert ist, entwickeln Wirtschaftshochschulen innovative und leistungsfähige Lösungen. Die für 2024 ausgewählten Innovationen, die inspirieren, sind ein Beispiel für die einzigartige Art und Weise, in der Wirtschaftshochschulen Werte und Auswirkungen für ihre Interessenvertreter schaffen", so Lily Bi, President und CEO des AACSB. "Durch ihre mutige Führung und Innovation tragen diese Schulen zu einer besseren Welt bei und zeigen, welch wichtige Rolle sie in unserer Gesellschaft spielen."

Im neunten Jahr ihres Bestehens hat die Initiative "Innovations That Inspire" 240 Wirtschaftshochschulen ausgezeichnet, die beispielhaft für zukunftsweisende Ansätze in den Bereichen Bildung, Forschung, gesellschaftliches Engagement, Unternehmertum, Führung sowie Vielfalt und Integration stehen.

Weitere Einblicke und Beispiele finden Sie unter aacsb.edu/innovations-that-inspire.

Über AACSB International

AACSB International.

Kontakt:

AACSB International

MediaRelations@aacsb.edu

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5c17b03-181e-4bd0-a796-70ca5aabcb25.