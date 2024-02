Die Aktien von Arm Holdings setzen seine rasante Rallye fort. Das Unternehmen hat in der vergangenen Woche einen starken Ergebnisbericht vorgelegt. Wichtiger aber noch als die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Arm rechnet damit, dass die Ausgaben für künstliche Intelligenz den Umsatz ankurbeln. Und damit wurde das Unternehmen in die gleiche Schublade gesteckt wie beispielsweise Nvidia.Die Aktien des Chipdesigners stiegen am Montag bei einem Volumen, das mehr als viermal so hoch war wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...