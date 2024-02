Überraschend gute Quartalszahlen der US-Internetgiganten sorgten für neue Rekordhöchststände an den Aktienmärkten. In den USA schloss der S&P500-Index über der psychologisch wichtigen 5.000-Punkte-Marke. Und selbst im von Bauernprotesten und Streiks geplagten Deutschland gelang dem Dax der temporäre Sprung über die 17.000 Punkte und damit auf ein neues Allzeithoch. Neben guten Unternehmensdaten wurde die Aktienmarkt-Rallye auch von einer brummenden US-Konjunktur am Laufen gehalten. So zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin äußerst robust und die Daten für den Januar lagen deutlich oberhalb aller ...

