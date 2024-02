Montag, 12. Februar Früher waren Kapitalerhöhungen gut und haben die Equity Story erweitert. In den vergangenen Jahren ist da vieles aber sehr defensiv gelaufen, Lenzing und ams Osram waren 2023 Negativ-Beispiele, bei denen viel Marktkapitalisierung flöten gegangen ist, Bezugskurse tief unter der Altaktie. Kapsch TrafficCom hat es im Q4 ultraschnell probiert und ist recht gut gefahren. AT&S-Pläne sind geleaked worden und die Aktie hat sofort verloren. Heute ist Rosenbauer ohne Not mit der Meldung, dass man zur Stärkung ihrer Eigenmittel nach entsprechender Beschlussfassung ihrer Aktionäre und der Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung bis Ende des Geschäftsjahrs 2024 durchführen möchte. Die Aktie war an einem insgesamt ...

