Die Inflationsrate in Deutschland ist im Januar auf 2,9 Prozent gefallen, was Diskussionen über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und deren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte neu entfacht. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht in den sinkenden Inflationszahlen eine Chance für die EZB, über Zinssenkungen nachzudenken, mahnt jedoch zur Vorsicht. Der Rückgang der Inflation in Deutschland und dem Euroraum könnte der EZB mehr Spielraum geben, doch die steigenden Löhne und die daraus resultierenden höheren Arbeitskosten könnten die Inflationsziele der EZB gefährden. Krämer betont die Schwierigkeit der "letzten Meile" im Kampf gegen die Inflation, erinnert an die Lehren aus den 70er Jahren und warnt vor vorschnellen geldpolitischen Lockerungen. Jetzt die komplette Analyse des Experten im Interview ansehen!