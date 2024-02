Vonovia: Eine Entscheidung steht an!

Comeback der Bullen?

Pullback Trading-Strategie

Rückblick

Der Immobilienkonzern Vonovia ist auf die Vermietung von privaten Wohnungen spezialisiert. Die Hoffnungen auf Zinssenkungen haben die Aktie in den letzten Monaten nach oben getrieben. Bei 29 Euro ging den Bullen dann die Luft aus.

Vonovia-Aktie: Chart vom 12.02.2024, Kürzel: VNA, Kurs: 26.55 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn es die Bullen schaffen, den EMA-50 zurückzuerobern, wären diese wieder im Spiel. Die nächste Hürde wartet dann abermals bei 29 Euro.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Schlusskursen unter dem Tief der letzten Woche ist in weiterer Folge mit deutlich niedrigeren Notierungen zu rechnen.



Meinung

Der Wohnungskonzern hat sich mittlerweile erfolgreich dem schwierigen Marktumfeld angepasst. Vonovia hat im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 2.400 Wohneinheiten fertiggestellt. Vonovia will auch 2024 ähnlich viele neue Wohneinheiten schaffen. Die Baader Bank hat letzte Woche die Papiere mit "buy" und einem Kursziel von 33 Euro in die Bewertung aufgenommen. Allerdings wird der Kurs weiter sehr stark an der Entwicklung der Zinsen hängen. Charttechnisch befindet sich die Aktie gerade an unteren Entscheidungsmarke im Bereich des Dezember-Gaps und des Januar-Tiefs.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 21.65 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 58.26 Mio. EUR

Meine Meinung zu Vonovia ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VNA

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.