Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am heutigen Montag nach einem neuerlichen Rekordrausch etwas Luft geholt. Getrieben vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) war der technologielastige Nasdaq 100 erstmals über die Marke von 18.000 Punkten geklettert. Danach verließ ihn die Kraft, er schloss mit minus 0,44 Prozent auf 17.882,66 Zählern.Auch der marktbreite S&P 500 und der Leitindex Dow Jones Industrial stiegen am Montag abermals in vorher nie erreichte Höhen. Zum Handelsschluss verbuchte der ...

