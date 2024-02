Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nel Asa konnte am Abend im Endspurt noch einen massiven Gewinn erzielen. Am Ende gewann die Aktie in Summe insgesamt 4,3 %. Der Titel ist auf dem Weg, sich zumindest von der Marke bei 0,40 Euro wieder deutlich zu verabschieden. Ob der kleine Crash der vergangenen Wochen vorbei ist? Dies wird sich zügig zeigen. Denn der Titel wird schon bald seine Quartalszahlen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...