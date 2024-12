EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

SCHOTT Pharma erreicht starkes Wachstum und Rekordmarge nach gutem Jahresendspurt



12.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHOTT Pharma erreicht starkes Wachstum und Rekordmarge nach gutem Jahresendspurt Alle Ziele für 2024 erreicht, einschließlich angehobener Umsatzprognose: 12 % Umsatzwachstum und EBITDA-Marge von 27,8 %, beides währungsbereinigt

Q4 2024 Umsatz bei 237 Mio. Euro; EBITDA-Marge von 27,9 % deutlich über dem Vorjahr

Umsatz für Geschäftsjahr 2024 bei 957 Mio. Euro; EBITDA-Marge mit 26,9 % über Vorjahr

Umsatzanteil der margenstarken High-Value-Lösungen (HVS) bei 55 % im Geschäftsjahr 2024

Prognose für Geschäftsjahr 2025 sieht weiteres starkes währungsbereinigtes Umsatz- und Gewinnwachstum vor SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat einen starken Jahresabschluss erzielt und alle Ziele für das Geschäftsjahr (GJ) 20241 erreicht. Die Umsatzerlöse im vierten Quartal 2024 beliefen sich auf 237 Mio. Euro (+4 % gegenüber dem Vorjahr). Währungsbereinigt wuchs der Umsatz in Q4 um 9 % gegenüber dem Vorjahr. Somit erreichte das Umsatzwachstum für das gesamte GJ 2024 mit 12 % die obere Hälfte der zuvor angehobenen Prognose. Das EBITDA stieg sogar noch stärker auf 66 Mio. Euro (+28 % gegenüber dem Vorjahr). Grund dafür waren die Kapazitätserweiterungen, wodurch SCHOTT Pharma die anhaltenden Anlaufkosten sowie die Unterauslastung mehr als kompensieren konnte. Die EBITDA-Marge stieg im vierten Quartal sowohl berichtet als auch währungsbereinigt um mehr als fünf Prozentpunkte auf 27,9 %, was zu einer höheren Marge von 26,9 % im GJ 2024 führte (GJ 2023: 26,6 %). Währungsbereinigt liegt die Marge mit 27,8 % sogar noch höher. "Die starken Ergebnisse belegen, dass wir die Bedürfnisse des Marktes auch in volatilen Zeiten sehr gut verstehen und in der Lage sind, uns schnell und flexibel anzupassen. Mit unseren innovativen Lösungen konnten wir langfristige Markttrends bedienen und so erneut eine führende Rolle in der Branche einnehmen", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Dank eines starken Jahresendspurts schließen wir unser Geschäftsjahr mit sehr guten Ergebnissen ab und konnten all unsere Ziele für 2024 erreichen. Damit schaffen wir eine solide Grundlage, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Das Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahr der Balance werden, in dem wir kurzfristige Marktvolatilität mit unseren Wachstumsprojekten ausgleichen. Mit unserer profitablen Wachstumsstrategie bleiben wir sehr zuversichtlich hinsichtlich unserer Prognose für 2025 und unseren mittelfristigen Zielen", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma. Alle Ziele für das Geschäftsjahr 2024 erreicht Im GJ 2024 erzielte SCHOTT Pharma ein starkes Umsatzwachstum von 7 % (währungsbereinigt: 12 %). Damit lag das währungsbereinigte Umsatzwachstum in der oberen Hälfte der angehobenen Prognose für das GJ 2024. Dieses Wachstum war vor allem durch die hohe Nachfrage nach High-Value-Lösungen (engl.: high-value solutions, kurz HVS) sowie durch SCHOTT Pharmas kontinuierlichen Kapazitätsausbau für diese Produkte getrieben. So stammen 55 % des Umsatzes im GJ 2024 aus dem margenstarken HVS-Geschäft, womit sich das Unternehmen seinem mittelfristigen Ziel von über 60 % weiter annähert. Das Gewinnwachstum von SCHOTT Pharma im GJ 2024 hat mit einem Wachstum von 8 % im Jahresvergleich auf 258 Mio. Euro das bereits starke Umsatzwachstum übertroffen, was zu einer EBITDA-Marge von 26,9 % führte. Währungsbereinigt wuchs das EBITDA noch stärker und lag 17 % über dem Vorjahr. Infolgedessen stieg die EBITDA-Marge ebenfalls deutlich auf ein Rekordniveau von 27,8 %. Starke Innovationspipeline und Kapazitätsausbau als Wachstumstreiber Auch im GJ 2024 verfolgte SCHOTT Pharma weiterhin seine strategischen Säulen Innovation und Expansion, um das von der intakten Marktdynamik unterstützte Wachstum weiter zu beschleunigen. Im Bereich Innovation hat das Unternehmen ein optimiertes Nest für seine Ready-to-Use (RTU)-Karpulen auf den Markt gebracht und damit erneut zu deutlich mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der pharmazeutischen Wertschöpfungskette beigetragen. Ebenso wie das optimierte SCHOTT TOPPAC® Nest 160 für vorfüllbare Polymerspritzen unterstreicht auch diese Innovation die Vorteile der vertrauensvollen und langjährigen Kundenbeziehungen und SCHOTT Pharmas tiefes Verständnis der pharmazeutischen Wertschöpfungskette. Um seine Innovationskraft weiter zu stärken, hat SCHOTT Pharma gemeinsam mit Stevanato und Gerresheimer die strategische Industrieallianz "Alliance for RTU" geschlossen. Deren Ziel ist es, die Marktakzeptanz und -durchdringung von RTU-Fläschchen und -Karpulen zu fördern. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen seine starke Marktposition und seine Rolle als zuverlässiger Partner der Pharmaindustrie. Die genannten Innovationen runden das erfolgreiche Geschäftsjahr ab und ergänzen die bereits im Laufe des Jahres eingeführten neuen und verbesserten Lösungen zur Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten. Dazu zählen beispielsweise großvolumige 10-ml-Karpulen für tragbare Injektoren, großvolumige Polymer- und Glasspritzen für die subkutane Verabreichung hoher Arzneimitteldosierungen sowie ein Konzept für Spritzen ohne Blisterverpackung, durch das Verpackungsabfall und CO2-Emissionen deutlich reduziert werden können. Mit allen Produktinnovationen bedient SCHOTT Pharma die gestiegene Marktnachfrage und wichtige Pharma-Megatrends: Von GLP-1 über die subkutane Verabreichung von Medikamenten bis hin zur nachhaltigen Transformation und Optimierung von Produktionsprozessen. Auch hat SCHOTT Pharma im GJ 2024 seine Expansionsprojekte weiter vorangetrieben. Sie unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die hohe Nachfrage vor allem im Segment Drug Delivery Systems (DDS) sowie nach RTU-Karpulen aus dem Segment Drug Containment Solutions (DCS) zu bedienen. In Deutschland erhöhte SCHOTT Pharma die Kapazitäten für vorfüllbare Polymerspritzen, was das kurz- bis mittelfristige Wachstum des Unternehmens unterstützt. In Ungarn startete nach der Einweihung einer neuen, hochmodernen Anlage sowie verschiedener Kundenqualifizierungen die Produktion von vorfüllbaren Glasspritzen. An der neuen Best-Cost-Produktionsstätte in Serbien, die voraussichtlich Anfang 2025 in Betrieb genommen wird, werden derzeit Maschinen installiert und Produktqualifikationen durchgeführt. Zudem erweiterte das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für RTU-Karpulen in der Schweiz und RTU-Fläschchen in den USA und ist aktuell mit weiterem Ausbau an diesen Standorten beschäftigt. Positives Momentum im Glasspritzengeschäft als Haupttreiber des Umsatzwachstums in Q4 Haupttreiber des Umsatzwachstums von SCHOTT Pharma im vierten Quartal 2024 war das starke Jahresendgeschäft im DDS-Segment. Die Umsatzerlöse in diesem Segment erreichten 118 Mio. Euro und stiegen um 12 % gegenüber dem Vorjahr (währungsbereinigt: 11 %). Das vierte Quartal schreibt somit den höchsten Quartalsumsatz in diesem Segment. Grund für diese Entwicklung ist die anhaltend starke Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen und insbesondere eine gute Dynamik im Bereich vorfüllbarer Glasspritzen. Im gesamten GJ belief sich der Umsatz im DDS-Segment auf 439 Mio. Euro, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (währungsbereinigt: 26 %). Aufgrund der guten Entwicklung im DDS-Segment, das ausschließlich aus HVS-Produkten besteht, stieg der HVS-Umsatzanteil um 7 Prozentpunkte auf 55 %. Der Umsatz des DCS-Segments sank im Vergleich zum Umsatz des Vorjahresquartals von 126 Mio. Euro auf 119 Mio. Euro im vierten Quartal. Währungsbereinigt stieg das Wachstum allerdings um 5 % gegenüber dem Vorjahr, unterstützt durch eine anhaltende Verbesserung der Auftragslage. Für das gesamte Geschäftsjahr verzeichnete das DCS-Segment einen Umsatz von 519 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahresumsatz von 558 Mio. Euro. Jedoch erreichte das DCS-Segment ein solides währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die allmähliche Verbesserung der Nachfrage nach Standardfläschchen und das anhaltende Wachstum in anderen Produktkategorien. Rekordprofitabilität bei gleichzeitigen Investitionen in Expansion und Innovation Im vierten Quartal 2024 erreichte das EBITDA 66 Mio. Euro und wuchs mit 28 % im Jahresvergleich stärker als der Umsatz (währungsbereinigt: 35 %). Infolgedessen erzielte SCHOTT Pharma im vierten Quartal 2024 mit einer EBITDA-Marge von 27,9 % (Q4 2024: 22,6 %) sowohl auf berichteter als auch auf währungsbereinigter Basis eine starke Profitabilitätssteigerung. Im DDS-Segment steigerte das Unternehmen das EBITDA auf 45 Mio. Euro, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (währungsbereinigt: 19 %). Dies führte zu einer hohen Quartalsmarge von 35,5 % (währungsbereinigt: 38,0 %). Auf Zwölfmonatsbasis stieg das EBITDA im DDS-Segment auf 166 Mio. Euro, was einem Wachstum von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (währungsbereinigt: 26 %). Das EBITDA im DCS-Segment stieg auf 17 Mio. Euro und verzeichnete ein starkes Wachstum von 21 % im Jahresvergleich (währungsbereinigt: 48 %). Grund dafür sind die positiven Auswirkungen des Produktmixes sowie Initiativen zur Steigerung der Kosteneffizienz. Auf Zwölfmonatsbasis erreichte das EBITDA 101 Mio. EUR gegenüber 109 Mio. EUR im Vorjahr. Währungsbereinigt stieg das EBITDA jedoch um 6 %. Im GJ 2024 wurde der hohe operative Cashflow von SCHOTT Pharma durch die Profitabilität und die verbesserte Working-Capital-Performance angetrieben und führte zu einem starken Free Cashflow von 79 Mio. Euro. Die gute Cashflow-Generierung (Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 225 Mio. Euro) ermöglichte es dem Unternehmen, seine Investitionen selbst zu finanzieren, vor allem seine Wachstumsinvestitionen im Zusammenhang mit dem laufenden Ausbau der HVS-Kapazitäten. Die CAPEX beliefen sich auf 145 Mio. Euro (GJ 2023: 176 Mio. Euro). Der Nettogewinn des Unternehmens nach Minderheiten beträgt 150 Mio. Euro, was einem leichten Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. SCHOTT Pharma erzielte eine Aktienrendite von 0,99 Euro je Aktie (GJ 2023: 1,01 Euro). Ausblick Für das GJ 2025 erwartet das Unternehmen dank seiner starken Marktposition Wachstum insbesondere bei den HVS-Produkten. Dementsprechend rechnet SCHOTT Pharma für das kommende GJ mit einem deutlichen währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Daher geht das Unternehmen ebenfalls von einem Anstieg des EBITDA aus und prognostiziert eine EBITDA-Marge in etwa auf dem hohen Niveau des GJ 2024. Auch in Zukunft wird SCHOTT Pharma seine strategischen Prioritäten entlang der Säulen Innovation und Expansion weiterverfolgen und dabei von den intakten langfristigen Markttrends profitieren, zu denen GLP-1, mRNA, ADCs, Homecare sowie subkutane Verabreichung von Arzneimitteln gehören. SCHOTT Pharma bestätigt seinen mittelfristigen Ausblick mit einem organischen Umsatzwachstum von über 10 % CAGR und einer EBITDA-Marge im niedrigen 30 %-Bereich. Für weitere Nachrichten über SCHOTT Pharma besuchen Sie bitte unser Media Center . Kennzahlen Q4 2024 (in Mio. Euro) Q4 23 Q4 24 ? Vorjahr Q4 24

(cc)2 ? Vorjahr (cc) 2 Umsatzerlöse 229 237 +4 % 250 +9 % Umsatzanteil High-Value-Lösungen (in %) 55 % 60 % +5 pp EBITDA 52 66 +28 % 70 +35 % EBITDA-Marge (in %) 22,6 % 27,9 % +5,3 pp 27,9 % +5,3 pp EBIT 38 48 +27 % EBIT-Marge (in %) 16,5 % 20,3 % +3,8 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,23 0,23 -2 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 42 76 +34 Cashflow aus Investitionen -85 -65 +21 Free Cash Flow -43 11 +55 Cash CAPEX insgesamt -89 -65 +24

Kennzahlen FY 2024 (in Mio. Euro) GJ 23 GJ 24 ? Vorjahr GJ 24

(cc)2 ? Vorjahr (cc)2 Umsatzerlöse 899 957 +7 % 1.008 +12 % Umsatzanteil High-Value-Lösungen (in %) 48 % 55 % +7 pp EBITDA 239 258 +8 % 280 +17 % EBITDA-Marge (in %) 26,6 % 26,9 % +0,3 pp 27,8 % +1,2 pp EBIT 192 193 +0 % EBIT-Marge (in %) 21,4 % 20,1 % -1,3 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 1,01 0,99 -1 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 182 225 +44 Cashflow aus Investitionen -171 -146 +25 Free Cash Flow 10 79 +69 Cash CAPEX insgesamt -176 -145 +30

1Das Geschäftsjahr von SCHOTT Pharma umfasst den Zeitraum von Oktober bis September. Q4 2024 bezieht sich daher auf den Zeitraum von Juli 2024 bis September 2024.

2CC = Constant Currencies (deutsch: auf Basis konstanter Wechselkurse). Webcast Andreas Reisse (CEO) und Dr. Almuth Steinkühler (CFO) werden am 12. Dezember 2024 um 11:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Ergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2024 sprechen. Der Audio-Webcast kann über eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Die begleitende Präsentation kann auch auf der IR-Website heruntergeladen werden: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/ Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com Pressekontakt Joana Kornblum Media Relations Tel.: +49 151 2922 3552 E-Mail: joana.kornblum@schott.com Tobias Erfurth Head of Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com Jasko Terzic, CFA Senior Manager Investor Relations E-Mail: ir.pharma@schott.com



12.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com