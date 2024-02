Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Zuletzt gelang es Palantir, seinen Aktienkurs durch die Decke gehen zu lassen. So verzeichnete der Technologieriese am Dienstag der vergangenen Woche einen beeindruckenden Sprung von mehr als 30 %. Und auch am Montag dieser Woche, also vor wenigen Stunden, beendete Palantir den Handel mit dem Gewinn von gut 3 %. Es ging innerhalb von fünf Handelstagen daher um mehr als 45 5 aufwärts. Dies [...]

