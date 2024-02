Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Am Montag hat Nio zum Auftakt der Woche satte 3,2 % zugelegt. Damit ist die Hoffnung wieder stärker geworden, zumal die Chinesen an den vorangegangenen fünf Handelstagen schon gut 6 % aufgesattelt haben. Nun liegt Nio immerhin stabil über 5 Euro, was an sich schon ein recht guter Indikator für eine gewisse Stärke ist. Der Abwärtstrend bleibt erhalten - dennoch scheinen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...