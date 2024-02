Perfect Moment Ltd. ("Perfect Moment") (NYSE American: PMNT), eine Luxus-Lifestyle-Marke, die Mode und technische Performance in ihrer Ski-, Oberbekleidungs-, Bade- und Activewear-Kollektion vereint, gab heute den Abschluss des Börsengangs von 1.334.000 Stammaktien zu einem Emissionspreis von 6,00 Dollar pro Aktie bekannt. Dies entspricht einem Bruttoerlös von ca. 8 Mio. Dollar, vor Abzug von Emissionsabschlägen und Emissionskosten. Darüber hinaus hat Perfect Moment den Konsortialbanken eine 45-tägige Option eingeräumt, bis zu 200.100 zusätzliche Stammaktien zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken, und zwar zum Preis des Börsengangs abzüglich des Konsortialrabatts.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Betriebskapital, Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie allgemeine und administrative Angelegenheiten.

ThinkEquity und Laidlaw Company (UK) Ltd. fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 in Bezug auf die Aktien wurde bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Dieses Angebot wird nur mittels eines Prospekts unterbreitet. Exemplare des endgültigen Prospekts können bei ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004 und auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov angefordert werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Perfect Moment

Perfect Moment ist eine luxuriöse Lifestyle-Marke, die bei ihrer Ski-, Ober-, Bade- und Aktivbekleidung Mode und technische Leistung kombiniert. Perfect Moment kreiert Kleidung und Produkte, die eine unübertroffene Kombination aus Mode, Form, Funktion und Spaß für Frauen, Männer und Kinder darstellen.

Die Idee für die Marke Perfect Moment wurde 1984 in Chamonix, Frankreich, geboren, als der Profi-Skifahrer und Extremsport-Filmemacher Thierry Donard begann, Bekleidung für sein Team von Freeride-Skifahrern und Surfern herzustellen. Donard nutzte seine Erfahrung, um Designs zu entwerfen, die sich durch Qualität, Stil und Leistung auszeichnen, damit seine Athleten die perfekte Abfahrt oder den perfekten Wellenritt erreichen können: den "perfekten Moment". Seine Entwürfe die leistungsstarke Materialien mit gewagten Drucken und Farben kombinieren wurden von seinem Team aus Freeride-Skifahrern und Surfern inspiriert. Auch heute noch setzt die Marke auf ihr reiches Erbe an Performance-Kleidung und auffälligen Designs. Retro-inspirierte, lebhafte und kräftige Farbpaletten ergänzen technische Stoffe, um Mode, Form, Funktion und Spaß für Frauen, Männer und Kinder zu bieten. Erfahren Sie mehr unter https://www.perfectmoment.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwägen", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "können", "könnten", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer ähnlicher Ausdrücke gekennzeichnet sein, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Perfect Moment und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Darüber hinaus beruhen bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen über zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Diese und andere Risiken und Unwägbarkeiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" des endgültigen Prospekts für das öffentliche Angebot, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, ausführlicher beschrieben. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung, und Perfect Moment ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240212166497/de/

Contacts:

Medien

press@perfectmoment.com