Solana News: Meme-Coin BONK steigt wieder, SMOG macht Konkurrenz

Mit einem Kursplus von rund 6,25 Prozent in den letzten 24 Stunden wurde die Korrektur beim führenden Solana-Meme-Coin BONK gekauft. In diesem Zeitraum gibt es also deutliche Kurszuwächse bei stagnierendem Volumen. Die Marktkapitalisierung liegt mittlerweile wieder bei 840 Millionen US-Dollar. BONK behauptet den Platz in der Top 100, obgleich es zuletzt immer mehr auf einen zeitnahen Abschied aus dem Ranking der wertvollsten Kryptos hindeutet.

Der überkaufte Zustand nach RSI ist wieder abgekühlt, BONK hat den Widerstand zurückerobert. Mit einem Sprung über 0,000014 US-Dollar und einem neuen Verlaufshoch würde BONK untergeordnet im 4-Stunden-Chart einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Dieses Kurslevel sollten Händler somit vorerst abwarten, bevor sie einen Einstieg in den volatilen Solana-Meme-Coin wagen.

Dennoch sind über 800 Millionen US-Dollar Bewertung für einen nutzlosen Meme-Coin ambitioniert. Hier könnte das Solana-basierte Projekt bei einem neuen Hype durchaus erneut das ATH angreifen. Bei Meme-Coins wie PEPE haben wir jedoch gesehen, dass dies nicht wieder gelang. Auch bei BONK ist angesichts der möglichen Rendite von rund 2x bis zum Rekordhoch das Chance-Risiko-Verhältnis ausbaufähig.

Wer weit überdurchschnittliche Renditen sucht, setzt immer häufiger auf kleinere Meme-Coins. Spekulatives Kapital sucht nach neuen Chancen und wurde in den letzten Tagen vermehrt bei SMOG fündig. Hier könnte angesichts deutlicher Gewinnmitnahmen eine neue Einstiegschance bestehen. Ferner dürfte zeitnah die Airdrop-Season für SMOG beginnen. Wer also SMOG Token hodlt, dürfte noch mehr SMOG Token erhalten.

Gewinnmitnahmen bei BONK Alternative: Buy-the-Dip?

Bei neuen Meme-Coins wie SMOG, die direkt nach ihrem Launch auf dezentralen Exchanges parabolische Kurssteigerungen von bis zu 20x erleben, sind anschließende Gewinnmitnahmen ein gängiges Phänomen. Solche Korrekturen spielen schließlich eine wichtige Rolle für die Entwicklung eines langfristigen Aufwärtstrends. Diese helfen dabei, den Markt wieder abzukühlen. Dadurch entstehen neue Einstiegsmöglichkeiten für Investoren und tragen so zu einer gesünderen Marktstruktur bei. In erster Linie ist ergo eine deutliche Korrektur nach mehreren tausend Prozent Performance nicht ungewöhnlich und sogar gesund.

Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 23,5 Millionen US-Dollar scheint bei SMOG weiterhin eine attraktive Upside vorhanden. Schließlich konnte SMOG zwischenzeitlich schon eine Bewertung von 100 Millionen US-Dollar erreichen. Sollte dies erneut gelingen, wäre eine 4x Performance möglich. Und auch 100 Millionen US-Dollar bleiben möglicherweise nicht das Ende der Erfolgsgeschichte, wenn wir die virale Konzeption, die bevorstehenden Airdrops und die vorhandene Stärke von Meme-Coins auf Solana berücksichtigen.

Virales Konzept & Airdrop-Hype: Bullische SMOG Prognose

SMOG positioniert als spannende BONK Alternative in der aktuellen Marktphase und könnte als der nächste wichtige Meme-Coin im Solana-Ökosystem durchstarten. Dabei referiert SMOG auf die erfolgreichen Vorgänger Bonk und Dogwifhat. Diese haben nämlich Investoren bereits außergewöhnliche Gewinne beschert. Nun möchte sich SMOG im lukrativen Segment etablieren. Dafür setzt das Projekt auf eine gelungene Kombination aus viralem Hype, Staking-Feature und Airdrop-Saison.

Angesichts des bevorstehenden ersten Airdrops erscheint SMOG ein aktuell attraktives Investment. Der kürzliche DEX-Launch bietet Investoren die Chance, frühzeitig ein Engagement aufzubauen, möglicherweise noch vor einer breiteren Bekanntheit. Zudem erweitert die Einführung des SMOG-Tokens auf der Ethereum-Blockchain die Handelsmöglichkeiten und zieht hier ein größeres Publikum an, wie das gestiegene Handelsvolumen zuletzt zeigte. Denn Ethereum ist weiterhin eine bei Tradern präferierte Blockchain. Mit der Multi-Chain-Kombination aus Solana und Ethereum gibt es nun Potenzial für SMOG.

Die Strategie, durch Multi-Airdrop-Kampagnen einen anhaltenden Hype zu erzeugen, könnte das Interesse der Investoren langfristig hochhalten. Hier dürften zeitnahe News zu den Airdrops folgen, die dann erneut Momentum generieren könnten.

Die Einführung auf mehreren Chains, eine Staking-Funktion und Spekulationen über mögliche Token-Burns sind bullische Narrative. Dazu kommen potenzielle Listings auf zentralisierten Börsen. SMOG bleibt eine spannende BONK Alternative auf Solana.

