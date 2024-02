Für 2024 geht das Unternehmen zwar von einem weiter rückläufigen Absatzvolumen aus. Bei konstanten Wechselkursen will man dennoch einen operativen Gewinn von mehr als 3,5 Mrd. Euro einfahren. Der Free Cashflow soll sich dabei auf mehr als 1,5 Mrd. Euro belaufen. Im abgeschlossenen Jahr ging der Konzernumsatz um knapp 1 % auf 28,3 Mrd. Euro zurück. Zwar verkaufte MICHELIN weniger Reifen an seine Kunden, durch Preissteigerungen konnte das Unternehmen aber sowohl Erlös als auch operatives Einkommen steigern: Im Tagesgeschäft verdiente MICHELIN knapp 3,6 Mrd. Euro - 5,2 % mehr als im Vorjahr. Der um Übernahmen bereinigte Mittelzufluss lag bei gut 3 Mrd. Die Aktionäre können sich nun freuen: Die Dividende soll mit 1,35 Euro je Aktie um 8 % höher ausfallen als 2022. Zudem kündigte MICHELIN Aktienrückkäufe für den Zeitraum 2024 bis 2026 von bis zu 1 Mrd. Euro an. Hört sich nach "Gib Gummi" an!



