In Kürze geht die zweite Runde des Börsendienstes Kirchhoff-System an den Start. Sie können sich noch bis zum 16. Februar anmelden. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit. Bald ist es so weit: Das Kirchhoff-System geht in die zweite Runde. Börsenexperte und Ex-Banker Golo T. Kirchhoff ist Initiator des Börsendienstes und hat sein Können in Runde 1 bereits unter Beweis gestellt. Innerhalb von 3 Monaten hat er 19 von 21 Trades mit Gewinn abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...