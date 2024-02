NOKIA-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 4 Euro

NOKIA (ISIN: FI0009000681) berichtete am 25.1. zum vierten Quartal und verfehlte zwar beim Umsatz den Analysten-Konsensus in allen Geschäftssparten, konnte aber trotzdem die Bruttomarge deutlich über die Schätzungen steigern.



Die Margen-Resilienz und ein hoher Discount im Vergleich zu den Bewertungen von Wettbewerbern sind für die Analysten der SG zwei Argumente, die Aktie weiter mit einer Kaufempfehlung zu versehen und das 12-Monats-Kursziel von 3,90 auf 4,30 Euro zu erhöhen.



Am Markt kamen die Nachrichten gut an, der Aktienkurs konnte jedoch nicht die 200-Tage-Linie überwinden - für viele technisch orientierte Anleger ein wichtiges Signal für eine Trendumkehr. Wer auf eine nachhaltige Erholung setzt und davon ausgeht, dass die Nokia-Aktie zeitnah die technische Marke von 3,50 Euro überwindet und anschließend in Richtung 4 Euro tendiert, kann mit Long-Hebelprodukten interessante Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 3,50 Euro

Der DZ-Bank-Call-Optionsschein auf die Nokia-Aktie mit Basispreis 3,50 Euro, Bewertungstag 20.9.24, BV 1, ISIN: DE000DJ1DKE8, wurde beim Nokia-Aktienkurs von 3,32 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro gehandelt.



Kann der Aktienkurs bis spätestens zum Bewertungstag im September auf 4 Euro zulegen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf 0,50 Euro (+100 Prozent) steigen. Wird diese Marke noch früher erreicht, sind auch höhere Gewinne drin.



Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 2,9815 Euro



Der Open End Turbo Call auf die Nokia-Aktie von HSBC mit Basispreis und KO-Marke bei 2,9815 Euro, BV 1, ISIN: DE000HS413K6, wurde beim Nokia-Aktienkurs von 3,32 Euro mit 0,35 - 0,37 Euro taxiert.



Wenn die Nokia-Aktie in den nächsten drei Monaten auf 3,75 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,72 Euro (+94 Prozent) erhöhen - sofern die Aktie nicht vorher auf oder unter die KO-Marke fällt.



Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 2,7459 Euro



Der UBS Open End Turbo-Call auf die Nokia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 2,7459 Euro, BV 1, ISIN: DE000UM07N08, wurde beim Nokia-Kurs von 3,32 Euro mit 0,60 - 0,61 Euro quotiert.



Bei einem Kursanstieg der Nokia-Aktie auf 3,75 Euro innerhalb der nächsten drei Monate wird der innere Wert des Turbo-Calls bei ca. 0,95 Euro (+55 Prozent) liegen.



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nokia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nokia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: hebelprodukte.de