Die wichtigste Cyberwährung Bitcoin hat am Montagabend erstmals seit Ende 2021 wieder die Marke von 50.000 Dollar übersprungen. Derzeit notiert der Bitcoin bei 50.051 Dollar. Für Unterstützung sorgen wohl insbesondere die vor Kurzem neu eingeführten börsengehandelten Fonds in den USA.Seit der Verschnaufpause Mitte Januar zieht der Bitcoin dynamisch an. Schon in der vergangenen Woche hat er mit einem Plus von 13 Prozent die stärkste Handelswoche seit Oktober 2023 hingelegt. Mittlerweile beträgt das ...

