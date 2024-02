The following instruments on XETRA do have their first trading 13.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.02.2024Aktien1 CA11259V1067 Brookfield Business Corp.2 JP3386700003 JTower Inc.3 GB00BMV2DK99 Tan Delta Systems PLC4 IT0005582033 GO internet S.p.A.5 CA42804X1078 Hertz Energy Inc.6 CA53014U7006 Libero Copper & Gold Corp.Anleihen1 XS2764457235 Türkiye Varlik Fonu2 XS2759983385 Swedbank AB3 DE000DW6ABE5 DZ BANK AG4 AU3CB0306660 Landwirtschaftliche Rentenbank5 NO0013148338 Norwegen, Königreich6 US009158BJ41 Air Products & Chemicals Inc.7 US009158BK14 Air Products & Chemicals Inc.8 US096630AK44 Boardwalk Pipelines LP9 XS2761174247 DBS Bank Ltd.10 US532457CJ56 Eli Lilly and Company11 US45828Q2D84 Inter-American Investment Corp.12 XS2758129949 Kier Group PLC13 DE000NLB4ZX8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB4ZV2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 DE000NLB4ZR0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 USH42097EW38 UBS Group AG17 US009158BH84 Air Products & Chemicals Inc.