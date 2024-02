Das Instrument TRU DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N. EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 13.02.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument TRU DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N. EQUITY has its last trading date on 13.02.2024: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

