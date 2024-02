Bitcoin steigt über 50.000 US-Dollar. Zum ersten Mal seit Dezember 2021 wird die Kryptowährung wieder über dieser psychologisch wichtigen Marke gesehen. TUI bestätigt die Jahresprognose. Man rechnet weiterhin mit 10 % Umsatzwachstum und will das "bereinigte" operativen Ergebnis um "mindestens" 25 % verbessern. Trauerspiel bei Siltronic. Der Waferhersteller warnte am Montagabend, dass das Jahr voraussichtlich schwach ausfallen und das Ergebnis erheblich durch Investitionen belastet wird.Der Börsenhandel in Asien bleibt auch am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...