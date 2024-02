EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Studie

Erneuerbare Energien in der EU: 2023 wurden zum ersten Mal zwei Drittel des Stroms aus "sauberen" Quellen erzeugt

Anteil von Gas und Kohle in der Europäischen Union sinkt.

CEO Tinazzi: "Der Einsatz von Speichern wird den Energiemix beschleunigen".

Die Speichersysteme von Energy S.p.A. eignen sich bereits für eine breite Palette von erneuerbaren Energien, einschließlich Windkraft.



Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien), 13. Februar 2024 - Weniger Kohle und Gas, Beschleunigung der erneuerbaren Energien. Dies geht aus einer Analyse der Denkfabrik Ember über die Erzeugung fossiler Brennstoffe und die Rolle grüner Energie in der EU hervor. Die Daten zeigen nicht nur, dass der Anteil von Kohle und Gas an der Stromerzeugung in der Europäischen Union im Jahr 2023 in einem noch nie da gewesenen Ausmaß zurückging, sondern auch, dass dieser Rückgang zum ersten Mal in der Geschichte durch die Zunahme grüner Energiequellen kompensiert wurde. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in der EU knackte die 40-%-Marke und erreichte 44 %. Insgesamt stammen sogar mehr als zwei Drittel des Energiemixes in der EU aus "sauberen" Quellen. Wind- und Solarenergie waren im Jahr 2023 für 27 % des Stroms in der EU verantwortlich. Der Anteil der Windenergie am Energiemix stieg um 13 % auf 18 % bzw. 475 TWh und überholte zum ersten Mal Gas (das auf 17 % des Mixes fiel). Zum Vergleich: In Deutschland deckten im Jahr 2023 erneuerbare Quellen 56,9 % des Strombedarfs (Quelle: Fraunhofer ISE). Der Anteil von Wind- und Solarenergie lag bei 44,5 % und Kohle bei 25,9 %. Erdgas konnte als einzige fossile Quelle den Anteil in Deutschland erhöhen und zwar von 9,2 % auf 10,3 %.

Weitere Dynamik in den grünen Übergang soll der Net Zero Industry Act bringen. Kürzlich haben die europäischen Institutionen eine vorläufige Einigung über die Verordnung erzielt, die einen Rahmen von Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems für die Herstellung emissionsfreier technologischer Produkte ( Net Zero Industry Act - NZIA ) festlegt. Der Vorschlag, der sich wiederum aus dem Industrieplan Green Deal ableitet, zielt darauf ab, die Produktivität der Europäischen Union bei strategischen emissionsfreien Technologien zu erhöhen, um den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Ziel ist es, dass die strategische Produktionskapazität der Union für Netto-Null-Emissions-Technologien bis 2030 mindestens 40 % des jährlichen Bedarfs erreicht.

Ein positives Umfeld für die Energy S.p.A., einen Hersteller von integrierten Energiespeichersystemen, der an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert und dessen Aktien auch an der Börse Frankfurt handelbar sind (ISIN IT0005500712, Ticker ENY). Der Einsatz von Speichersystemen wird für die Erreichung der Ziele der Energiewende von grundlegender Bedeutung sein. Die Technologie von Energy S.p.A. ist an alle Arten von erneuerbaren Energien anpassbar und garantiert eine rechtzeitige und effektive Umstellung auf die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Kunden. Darüber hinaus lösen die Speichersysteme die naturgegebenen Probleme der erneuerbaren Energiequellen: Sie gleichen Leistungsschwankungen aus und stellen die gespeicherte Energie je nach Bedarf zur Verfügung.

"Die Integration von Speichersystemen ist von grundlegender Bedeutung für das Erreichen der von Europa gesetzten Dekarbonisierungsziele. Ihr Einsatz wird auch den Mix der erneuerbaren Energien beschleunigen", erklärt Davide Tinazzi, CEO der Energy S.p.A. "Wir begrüßen sehr den Net Zero Industry Act und teilen seine Annahmen und Ziele. Unsere Investition in den Bau der Gigafactory zur Herstellung von LFP-Batterien an unserem Hauptsitz in Venetien ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Speichersysteme mit den Batterien aus der Gigafactory von Energy werden die Qualitätsstandards von Made in Italy garantieren."

