Der DAX hat sich zum Wochenstart von seiner freundlichen Seite gezeigt. Er stieg am Ende 0,7 Prozent auf 17.037,35 Zähler und damit knapp unter das in der Vorwoche markierte Rekordhoch. Am heutigen Dienstag wird der deutsche Leitindex allerdings schon wieder etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.993 Zähler.Im Fokus stehen am Morgen die Zahlen von TUI und Thyssenkrupp Nucera. TUI blickt angesichts einer starken Buchungslage zuversichtlich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...