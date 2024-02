Der DAX (WKN: 846900) hat sich zum Wochenstart bis auf wenige Punkte an sein Rekordhoch von 17.049 Punkten herangeschoben. Das größte deutsche Börsenbarometer legte über 100 Punkte zu und ging +0,66% höher mit 17.037 Punkten aus dem Handel. Unterdessen setzten die großen US-Indizes ihre Aufwärtsbewegung fort. Schon am Morgen zeichnete sich ein freundlicher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten Gap up und rund 70 Punkte über dem Schlusskurs ...

