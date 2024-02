© Foto: Moritz Frankenberg - picture alliance/dpa



Der Reiseveranstalter erzielt nach vorläufigen Zahlen das beste erste Quartal seiner Unternehmensgeschichte. Neben einer starken Umsatzentwicklung weiß auch die verbesserte Profitabilität zu überzeugen.Bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte Der Reisekonzern TUI hat laut eigener Aussage das beste erste Quartal seiner Unternehmensgeschichte verzeichnet. Die Erlöse der Unternehmensgruppe lagen nach am Dienstagmorgen vorgelegten, vorläufigen Zahlen bei 4,3 Milliarden Euro, das entspricht einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. TUI wirtschaftete in den vergangenen Jahren notorisch defizitär, insbesondere im ersten Quartal. In diesem Jahr allerdings vermeldete der …