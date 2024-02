In Japan sind die Bullen nicht einzufangen. Der Nikkei kletterte am Dienstag um drei Prozent auf den höchsten Stand seit 1990. Die Aktie von Softbank ist weiter heiß begehrt - innerhalb von einer Woche hat der Titel der Beteiligungsgesellschaft nun 30 Prozent zugelegt. AKTIONÄR-Leser sind mit dabei.Softbank profitiert nach wie vor von den starken Zahlen des Techzulieferers ARM, an dem die Japaner 90 Prozent halten. Die Aktie von ARM hat sich innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kurs verdoppelt.Positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...