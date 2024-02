Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig gab es keine Impulse für das Marktgeschehen und auch nicht vonseiten der Notenbanker, so die Analysten der Helaba.Insofern sei es im Vorfeld der heutigen US-Inflationszahlen zu einem ruhigen Handelsverlauf gekommen. Mit forcierten Zinssenkungsspekulationen würden die Analysten heute nicht rechnen und so könnte am Rentenmarkt die Kraft fehlen, sich aus der jüngsten Schwächephase zu befreien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...