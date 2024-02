Hannover (www.anleihencheck.de) - Gestern hielten zu Beginn der Woche die Börsianer lieber ihr Pulver trocken - Getreu dem Sprichwort "Never fight the FED" ist ein einfaches Abwarten das Gebot der Stunde, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend verhalten seien US-Treasuries gestartet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei am Montag um 1bp auf 4,17% gesunken. Deutsche Bunds hätten bei 2,36% (-2bp) notiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...