Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen beiderseits des Atlantiks haben in den letzten Handelstagen per saldo nachgelassen, so die Analysten der Helaba.Dennoch seien sie nach Erachten der Analysten weiterhin zu ambitioniert. So würden die Akteure in den USA mit einer rund 17%-igen Wahrscheinlichkeit mit einer frühen Zinssenkung im März rechnen. Per Mai steige der Wert auf fast 70% und per Juni sei eine Senkung um mehr als 35 Basispunkte eskomptiert. Nur etwas weniger stark ausgeprägt seien die Erwartungen bezüglich der EZB. Die eingehenden Daten seien daher im Blick zu behalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...