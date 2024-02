Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein schwacher Handelstag ab. Der DAX gab zum Handelsstart leicht nach. Mit dem Rücksetzer um 0,4 Prozent auf 16.966 Punkte entfernt sich der deutsche Leitindex ein Stück weit von der 17.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen.1. Zurückhaltung an der Wall StreetAm Montag zeigten sich die Investoren am US-Aktienmarkt verhalten, ...

