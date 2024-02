EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Allane Mobility Group wird Leasing-Partner für Kia-Händler in Deutschland



13.02.2024

Allane Mobility Group wird Leasing-Partner für Kia-Händler in Deutschland Pullach, 13. Februar 2024 - Die Allane Mobility Group ("Allane"), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, und die Kia Deutschland GmbH ("Kia") begründen eine strategische Kooperation. Mit der Marke ‚KIA Leasing' können Kia-Partner ab sofort eng mit Allane als Leasing-Partner zusammenarbeiten und ihren Kunden vor Ort maßgeschneiderte Leasingprodukte anbieten. Nach einer umfangreichen Pilotphase ist ‚KIA Leasing' nun für fast alle Kia-Händler verfügbar. In enger Kooperation mit Kia Deutschland bietet ‚KIA Leasing' dabei sowohl das reine Fahrzeugleasing als auch eine Vielzahl zugehöriger Serviceleistungen an. So wird das Leasing im Rahmen der Zusammenarbeit ganzheitlich betrachtet und umfasst auch die Rückgabe und Vermarktung von Fahrzeugen am Ende der Leasinglaufzeit. Dabei hat der Kia-Handel grundsätzlich die Option, die Leasingfahrzeuge am Ende der Vertragslaufzeit zu erwerben und kann sein Gebrauchtwagengeschäft somit gezielt optimieren. Thomas Djuren, Geschäftsführer der Kia Deutschland GmbH: "Der Vertrieb von Fahrzeugen zusammen mit einem Leasingprodukt bietet insbesondere im Hinblick auf unsere Elektrifizierungsstrategie einen großen Vorteil: Der Kunde kann den Einstieg in die Elektromobilität ausprobieren. Zudem fährt er immer die neueste Fahrzeuggeneration. Der Handel profitiert von jungen Gebrauchtwagen und unseren Partnern und uns kommt gleichermaßen die höhere Kundenloyalität zugute." Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Der Ausbau des Captive Leasings mit der Marke ‚KIA Leasing' markiert einen weiteren Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie unseres Unternehmens. Wir freuen uns sehr, jetzt mit der Marke ‚KIA Leasing' und dem Netz der Kia-Partner voll durchstarten zu können." Die Kooperation mit Kia ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie FAST LANE 27. Diese stellt Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt und verfolgt das Ziel, maßgeschneiderte digitale Lösungen zu finden. Schon jetzt bietet Allane dem Handel mit dem Portal "Allease" die Möglichkeit, Leasingverträge weitgehend digital abzuschließen. Hinzu kommt, dass beispielsweise Servicebausteine wie Wartungspakete mit einem Klick in den Leasingvertrag integriert werden können. Damit können Kia-Händler ihr Produkt- und Serviceportfolio gezielt erweitern. Mit "Allease" bietet Allane den Kia-Händlern weitere Wachstumsmöglichkeiten. --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de , um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 717 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com



Über Kia

Kia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das 1944 gegründete Unternehmen ist seit acht Jahrzehnten in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in über 190 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren. Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2023 waren bereits 20,2 Prozent der in Deutschland verkauften Kia-Fahrzeuge Elektroautos. Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen. Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).



