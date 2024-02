Die Analysten von Raiffeisen Research stufen Porr weiter mit "Kaufen" ein und erhöhen das Kursziel von 18,0 auf 19,0 Euro. "Porr ist nach wie vor eine günstige Aktie, wobei der Investment Case unserer Meinung nach hauptsächlich ertrags- und margenorientiert ist", so die Experten. Sie meinen weiters: "Wir sind zuversichtlich, dass die Porr in der Lage sein wird, den komfortablen Auftragsbestand in eine steigende operative Rentabilität umzuwandeln, unterstützt durch eine höhere zugrunde liegende Projektrentabilität, ein besseres Risikomanagement und eine bessere Kostenkontrolle. Nichtsdestotrotz liegen unsere Gewinnprognosen deutlich unter dem vom Unternehmen angestrebten EBT/Bauleistung-Ziel von 3 Prozent für das Geschäftsjahr 2025e, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...