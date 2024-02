NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem schwachen Jahresende des IT-Dienstleisters. Die Eckdaten für 2023 seien lediglich am unteren Ende der zuvor gekürzten Jahresziele herausgekommen, schrieb er. Letztlich sei dies aber keine Überraschung, nachdem Wettbewerber Bechtle kurz zuvor ebenfalls über eine gedämpfte Nachfrage im Schlussquartal berichtet habe./tav/edh



