Termin für die Gläubigerversammlung der insolventen Belano Medical AG steht: In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Belano Medical AG lädt das Amtsgericht Neuruppin sämtliche Gläubiger der ausstehenden Wandelanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A3H2UW 2) zu einer ersten Insolvenzgläubigerversammlung am 29. Februar 2024 um 11:30 Uhr in die Räumlichkeiten des Amtsgerichts. Bei dem Treffen sollen folgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...