Elvis hilft Carmen beim Gebrauchtwagenkauf- Jerrick und Janine bereiten sich auf anstehende Bewerbungsgespräche vor- Ausstrahlung am Dienstag, 13. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIElvis unterstützt Carmen bei ihrer Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen. Die "Baracklerin" fürchtet eine erneute Fehlinvestition. Um beim anstehenden Vorstellungsgespräch einen besseren Eindruck zu machen, investiert Jerrick in einen Haarschnitt. Janine bemüht sich unterdessen um einen Job als Integrationshelferin. Die neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - am 13. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Elvis hilft Carmen bei der Suche nach einem neuen Gebrauchtwagen. Seit Monaten hat die sechsfache Mutter Probleme mit ihrem Auto und möchte sich deshalb einen neuen Wagen anschaffen. Besondere Ansprüche hinsichtlich Marke und Modell gibt es keine. Das Budget für den Gebrauchtwagen liegt bei knapp 3.000 Euro. Carmen hofft, dass Autoliebhaber Elvis sie vor einem erneuten Fehlkauf bewahrt.Nachdem Jerrick ein Praktikum in einer Großküche absolviert hat, möchte der Halbamerikaner in der Gastronomie Fuß fassen. Sogar ein Vorstellungsgespräch hat der 21-Jährige ergattern können. Damit er dort einen gepflegten Eindruck macht, nimmt Kumpel Jonas ihn mit zu seinem Friseur, denn Jerricks letzter professioneller Haarschnitt liegt schon eine Weile zurück. Aber um seine Chancen auf einen Job zu verbessern, investiert der Mannheimer gerne etwas Geld.Janine hat ihren Beautysalon aufgegeben und sich daraufhin Hilfe bei einem Arbeitsförderungsbetrieb eingeholt. Mit ihrem neu erstellten Lebenslauf hofft sie, bei einem anstehenden Bewerbungsgespräch für die Stelle als Integrationshelferin punkten zu können. Mit dem Aufgabenbereich ist Janine bereits vertraut und als zweifache Mutter stellt Kinderbetreuung für sie keine Schwierigkeit dar. Trotzdem ist die "Baracklerin" unsicher, ob der Job zu ihr passt.Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.Die neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" am Dienstag, den 13. Februar, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.