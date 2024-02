Bonn (www.anleihencheck.de) - In der kommenden Woche wartet die US-Wirtschaft mit einer Reihe wichtiger Veröffentlichungen auf, so die Analysten von Postbank Research.Die besondere Aufmerksamkeit der Analysten werde dabei den Inflationsdaten mit der Verbraucherpreisinflation am Dienstag gelten. Bei den Verbraucherpreisen werde von einem Anstieg der Gesamtinflation von 0,2% gegenüber dem Vormonat ausgegangen, was zu einer Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr von 2,9% nach 3,4% im Dezember führen würde. Die Kerninflation sollte im Jahresvergleich um 20 BP von 3,9% im Dezember auf 3,7% nachgeben. Für die am Freitag anstehende Erzeugerpreisinflation werde von einem Anstieg der Gesamtinflation um 20 BP auf 1,2% ausgegangen, während die Inflation ohne Nahrungsmittel und Energie um 2% zulegen dürfte. ...

