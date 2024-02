Hamburg (www.fondscheck.de) - Die HANSAINVEST Real Assets GmbH beruft Martina Averbeck zur Sprecherin der Geschäftsführung, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie übernimmt die Aufgabe zum 1. März 2024. Gleichzeitig steigt Christoph Lüken zum 1. März 2024 in die Geschäftsführung für den Bereich Infrastruktur und Erneuerbare Energien auf. Nicholas Brinckmann verlässt die HANSAINVEST Real Assets. Die Geschäftsführung besteht somit künftig aus Martina Averbeck, Christoph Lüken und Dr. Jörg Stotz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...