Solche Quartalsergebnisse gab es bei TUI schon seit zehn Jahren nicht mehr. Zudem steht die Aktie vor einer Rückkehr an die deutsche Börse. Eine Entscheidung fällt in den nächsten Stunden. Ein positives Betriebsergebnis in den eher reiseschwachen Monaten Oktober bis Dezember, das gab es bei TUI schon seit zehn Jahren nicht mehr. Insgesamt stand ein Gewinn von etwa sechs Millionen Euro zu Buche. Im ersten Geschäftshalbjahr von Oktober bis März war ...

