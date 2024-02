Mit Superlist versucht sich Christian Reber erneut an einer To-do-App. Lohnt sich ein Blick für alle ehemaligen Wunderlist-Fans? "Who's with me creating the next innovative web app?" Etwa 15 Jahre ist es her, dass Christian Reber mit dieser Nachricht auf Xing nach Mitstreiter:innen für seine Vorstellung einer To-do-App gesucht hat. Am Ende meldete sich nur eine Person bei ihm: Frank Thelen. Der half in der Folge dabei, das nötige Kapital einzusammeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...