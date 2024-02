Hören: https://open.spotify.com/episode/0yhVvYvnljbeh7CZI2fhq8 Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Dienstag, der 13. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX im Frühgeschäft deutlich schwächer- gleich mit Gap down heute bisher stets unter 17.000- Rheinmetall, BASF und Conti im Frühgeschäft stark- Vorteil Rheinmetall bei Rheinmetall vs. Siemens Energy vs. SAP- Charttechnik: Siemens Energy- Serien BMW, Vonovia- ATX holt etwas auf- FACC mit Momentum, auch technisch- 1 kg Gold kostet 60.533 Euro, mitgeteilt von ...

