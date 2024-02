München, Deutschland (ots/PRNewswire) -- IFCO-Nachhaltigkeitszertifikate würdigen das Engagement von Erzeugern, Produzenten und Einzelhändlern, die globale Lieferkette für frische Lebensmittel nachhaltig zu gestalten.- IFCO-Nachhaltigkeitszertifikate weisen die spezifischen Umwelteinsparungen aus, die jeder Kunde gemeinsam mit IFCO im Jahr 2023 erzielt hat.- Externe, von Experten begutachtete Ökobilanzstudien (Life Cycle Assessment, LCA) sind die Grundlage für die wissenschaftliche Berechnung der Umweltauswirkungen und des Umweltnutzens.- Die LCA-Studien zeigen, dass Kunden durch die Verwendung von IFCOs Mehrwegbehältern aus Kunststoff (Reusable Packaging Containers, RPCs) anstelle von Einwegverpackungen bis zu 60 % CO2e, 64 % Energie und 80 % Wasser einsparen und den Feststoffabfall um 86 % reduzieren konnten.Nach einem weiteren Rekordjahr bei den Umwelteinsparungen hat IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern aus Kunststoff (Reusable Packaging Containers, RPCs) für Frischeprodukte, seine Kunden zum siebten Mal in Folge mit dem IFCO-Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet. Die individuellen Kundenzertifikate würdigen das Engagement von Erzeugern, Produzenten und Einzelhändlern, die Umweltleistung ihrer Lieferketten zu verbessern. Wichtig ist, dass jedes Zertifikat die spezifischen Umwelteinsparungen hervorhebt, die gemeinsam mit IFCO in Bezug auf Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch und Wasserverbrauch sowie bei festen Abfällen und Lebensmittelabfällen erzielt wurden.Rekord-Umwelteinsparungen im Jahr 2023 Insgesamt haben Kunden durch den Einsatz des IFCO SmartCycle-Kreislaufgeschäftsmodells im Jahr 2023 die folgenden Umwelteinsparungen erzielt.- 658.279 Tonnen CO2e-Emissionen - entspricht einer 138.505maligen Erdumrundung mit dem Auto- 363.070 Tonnen feste Abfälle - entspricht der jährlichen Abfallmenge von 698.175 Menschen- 12.677 Megaliter Wasser - entspricht dem Inhalt von 5.071 olympischen Becken- 45.196 Terajoule Energie - entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von 3.069.180 Haushalten- 59.035 Tonnen Produktabfälle - entspricht 94 Millionen MahlzeitenDie Rolle von Ökobilanzen und dem IFCO-NachhaltigkeitszertifikatGestützt auf die Ergebnisse von externen, von Experten begutachteten Ökobilanzstudien berechnet IFCO zuverlässig die Umweltvorteile des Einsatzes von IFCO RPCs und vergibt[BJ7] jedes Jahr vertrauenswürdige Nachhaltigkeitszertifikate an seine Kunden. Die LCA-Studien[1], die von den LCA-Experten Franklin Associates in den USA und dem Fraunhofer-Institut ín Europa durchgeführt wurden, quantifizieren wissenschaftlich die Umweltleistung von IFCO RPCs im Vergleich zu Einwegverpackungen. Die Studien wurden in Übereinstimmung mit ISO 14040/44, dem führenden internationalen Standard für Ökobilanzstudien (LCA), der Lebenszyklusfolgenabschätzung (LCIA) und dem Lebenszyklusinventar (LCI) durchgeführt. Durch die Analyse von Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch, Wasserverbrauch, festen Abfällen und Lebensmittelabfällen liefern diese Studien umfassende Daten über die Umwelteinsparungen von der Wiege bis zur Bahre, die durch die Umstellung von Einwegverpackungen auf Steigen von IFCO erzielt werden.Die LCA-Studien zeigen, dass die Kunden im Vergleich zur Verwendung von Einwegverpackungen bis zu 60 % weniger CO2e erzeugen, 64 % weniger Energie verbrauchen, 80 % weniger Wasser verbrauchen und feste Abfälle um 86 % reduzieren. Eine separate Studie des Fraunhofer Instituts und der Universität Bonn ergab, dass die IFCO RPCs zudem die Lebensmittelverschwendung um 96 % reduzieren.2Im Wesentlichen werden die Umweltvorteile dadurch erreicht, dass IFCO-RPCs bis zu 120 Mal wiederverwendet, bei Beschädigung repariert und, wenn sie nicht mehr repariert werden können, granuliert werden, um am Ende ihrer langen Lebensdauer im geschlossenen Kreislauf zu neuen IFCO-RPCs recycelt zu werden. Dieses Kreislaufmodell erhielt die Cradle to Cradle zertifiziert® Silber (https://www.ifco.com/ifco-achieves-cradle-to-cradle-certified-silver-recertification/) Rezertifizierung für die European Lift Lock RPCs. Darüber hinaus wird das IFCO SmartCycle-Pooling-System durch ressourceneffiziente Service-Center professionell verwaltet, die Produzenten, Lieferanten, Distributoren und Einzelhändler dabei unterstützen, ihre ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und den ökologischen Fußabdruck ihrer Lieferketten zu reduzieren.Über den zirkulären IFCO SmartCycle hinaus Während die LCA-Studien bestätigen, dass das zirkuläre Geschäftsmodell von IFCO von Natur aus nachhaltig ist, hat sich das Unternehmen verpflichtet, noch mehr zu erreichen. Geleitet von der IFCO ESG (Environmental, Social, Governance) 2025-Strategie Thriving in the Circular Economy hat sich IFCO ehrgeizige Ziele gesetzt, um die Lieferketten für frische Lebensmittel nachhaltig zu gestalten und einen bedeutenden positiven Einfluss auf unseren Planeten und unsere Gesellschaft zu gewährleisten. Der IFCO ESG Report 2023 (https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/) bestätigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, die ESG-Ziele für 2025 zu erreichen, einschließlich der Sicherung von 100 % zertifiziertem Ökostrom für alle von IFCO betriebenen Servicezentren und der Klimaneutralität im Betrieb.Darüber hinaus hat sich IFCO offiziell dazu verpflichtet, Ziele zur Kohlenstoffreduzierung im Einklang mit der Wissenschaft festzulegen. Bis 2040 beabsichtigt IFCO, seine Lieferkette vollständig zu dekarbonisieren und ein Netto-Null-Unternehmen zu werden. Die wichtigsten Dekarbonisierungshebel und Meilensteine sind festgelegt in der IFCO-Roadmap zu Netto-Null (https://www.ifco.com/net-zero-roadmap/) . Darüber hinaus hat die Science Based Targets Initiative (SBTi), ein unabhängiges Gremium, die kurzfristigen wissenschaftsbasierten Ziele von IFCO für 2031 validiert und bestätigt, dass die zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) mit einem 1,5-Grad-Szenario übereinstimmen, wie es vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) empfohlen wird.Die Umweltvorteile von IFCO RPCs sind messbar und wirkungsvoll Seit 1992 hat das Unternehmen kontinuierlich in sein zirkuläres Geschäftsmodell investiert, um die Lieferkette für frische Lebensmittel nachhaltig zu gestalten. Als Reaktion auf die Kundennachfrage führte IFCO 2018 erstmals die Nachhaltigkeitszertifikate ein, damit jeder Kunde die positiven Umweltauswirkungen seiner Entscheidung, auf IFCO RPCs umzusteigen, belegen konnte. Die Verleihung des Zertifikats bestätigt die Nachhaltigkeitswerte der teilnehmenden Unternehmen.Michael Pooley, CEO von IFCO, erklärt:"Dank unserer Investitionen in High-Tech-Anlagen und digitale Lösungen machen wir das IFCO SmartCycle Pooling-System noch effizienter, was unseren Kunden, unserer Gesellschaft und unserem Planeten zu Gute kommt. Wir freuen uns, unsere Kunden zum siebten Mal in Folge mit den IFCO-Nachhaltigkeitszertifikaten auszuzeichnen, um ihr Engagement und ihre schnellen Fortschritte beimÜbergang zu nachhaltigen Lieferketten zu würdigen."Inigo Canalejo, Vice President, ESG and Strategic Marketing, sagt:"Wir stellen sicher, dass die positiven Umweltauswirkungen unseres zirkulären Geschäftsmodells messbar sind. Wie die unabhängigen LCA-Studien immer wieder gezeigt haben, unterstützen wir unsere Kunden beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft und einem reduzierten ökologischen Fußabdruck. Wir geben unseren Kunden Transparenz, um fundierte Entscheidungen für wiederverwendbare Verpackungen zu treffen. Immer mehr IFCO-Kunden betonen die positiven Auswirkungen des Einsatzes von IFCO RPCs in ihren Lieferketten, indem sie diese Umwelteinsparungen in ihre ESG-Berichte aufnehmen und sie mit ihren Mitarbeitern, Kunden und anderen Stakeholdern teilen. Und das macht uns stolz."Laden Sie den IFCO ESG 2023-Bericht herunter: https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/https://www.ifco.com/about-ifco/sustainability/esg-report-2023/Über IFCO IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel und bedient Kunden in 50+ Ländern. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 380 Millionen wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (RPCs), die jedes Jahr für über 2 Milliarden Lieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten, Eiern, Brot und anderen Artikeln von Lieferanten an Lebensmitteleinzelhändler verwendet werden. IFCO RPCs sorgen für eine bessere Lieferkette für frische Lebensmittel, indem sie Frische und Qualität schützen und Kosten, Lebensmittelabfälle und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Mehr: www.ifco.com | Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS (https://www.linkedin.com/company/28877/)Über Cradle to Cradle Certified Cradle to Cradle Certified ist das weltweit fortschrittlichste wissenschaftlich fundierte Zertifizierungsprogramm für die Entwicklung, Herstellung und Verifizierung von Materialien und Produkten, die sicher, zirkulär und verantwortungsvoll hergestellt sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://c2ccertified.org/[1] "Carbon Footprint of Food Packaging" der Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) und durchgeführt vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) nach den internationalen Standards zur Ökobilanzierung (LCA) ISO 14040/44, - Kritische Überprüfung durch DEKRA. Februar 2018."Vergleichende Ökobilanz von wiederverwendbaren Verpackungsbehältern und display- und nicht-displayfertigen Wellpappenbehältern, die für Frischwarenanwendungen verwendet werden" LCA im Auftrag von IFCO und durchgeführt von Franklin Associates, Peer-Review durch Panel-Mitglieder (BAMAC, Ltd. und University of Michigan, Center for Sustainable Systems) in Übereinstimmung mit den internationalen Standards für Life Cycle Assessment (LCA) ISO14040/14044, Februar 2017, Umrechnungsfaktoren werden von verschiedenen anerkannten Organisationen wie der EPA bezogen.[2] »Bestimmung des Verderbgrades von frischem Obst und Gemüse nach Verpackungsart« der Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) und durchgeführt vom Fraunhofer-Institut für Logistik und Materialfluss. Mai 2013.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2338941/ifco_sustainability_certificate_PR_website_banner_EN.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ifco-erzielt-im-2023-umwelteinsparungen-in-rekordhohe-und-zeichnet-ec1-kunden-mit-jahrlichen-nachhaltigkeitszertifikaten-aus-302060331.htmlPressekontakt:Iñigo Canalejo,Vizepräsident für ESG und strategisches Marketing,marketing@ifco.comOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064916/100916043