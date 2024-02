Für Februar 2024 gegenüber Januar revidierten die befragten Finanzmarkt-Experten ihr Urteil um 4,7 auf +19,9 Punkte. Was die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft betrifft, sehen sie allerdings unverändert schwarz: um 4,4 auf -81,7 Zähler ging es mit diesem Sub-Index in die Tiefe - so niedrig wie seit Juni 2020 nicht mehr. Bei dem Punktestand fragt man sich, was bei -100 passiert. Dass umgekehrt das Votum zu den Konjunkturerwartungen abermals zulegte, gründet auf der Hoffnung, dass die EZB den Leitzins in den nächsten 6 Monaten senkt.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





