Tampa Bay, USA (ots) -Die junge Generation lebt digital und da die künstliche Intelligenz (KI) immer mehr in ihre tägliche Routine einfließt, sind sich viele der potenziellen Gefahren nicht bewusst. Aus diesem Grund hat KnowBe4 das Children's Interactive Cybersecurity Activity Kit (https://www.knowbe4.com/cybersecurity-activity-kit) entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein unterhaltsames und interaktives Cybersecurity-Kit, das Eltern, Erziehungsberechtigten und Pädagogen hilft, Kindern wichtige Kenntnisse über Internetsicherheit zu vermitteln.KnowBe4 hat die KI-Videoplattform von Synthesia genutzt, um ein Modul für sein Kit zu erstellen. KI-Sicherheit für Schüler ist eine videobasierte Lektion, die sich an Schüler der Klassen drei bis acht richtet, die unwissentlich KI nutzen und die damit verbundenen Risiken nicht verstehen. In diesem Modul lernen die SchülerInnen, was KI ist, und erhalten das Wissen und die Fähigkeiten, um sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen und gleichzeitig von den Fähigkeiten der KI zum Lernen und zur Unterhaltung zu profitieren.Das neue Modul wurde in mehreren Sprachen eingeführt, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Japanisch."Unsere Aufgabe als Sicherheitsorganisation ist es, unser Wissen auf unterhaltsame als auch interessante Weise vermitteln. Eltern, Erziehungsberechtigten, Pädagogen und Kindern hilft es mehr über den sicheren Umgang mit dem Internet zu lernen. Unser neuestes Modul, das erste, das sich an Schüler richtet, befasst sich mit KI - dem wichtigsten Techniktrend unserer Zeit -, den viele Kinder nutzen, ohne die potenziellen Gefahren zu kennen", erklärt John Just, Chief Learning Officer bei KnowBe4. "KI-Sicherheit für Schüler zeigt, wie man KI auf sichere Weise nutzen kann. Wir freuen uns, in Zukunft weitere Inhalte einzuführen, die Kindern helfen, sich sicherer in der Online-Welt zu bewegen."Mehr über das Modul erfahren Sie hier: https://www.knowbe4.com/cybersecurity-activity-kit.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5713091