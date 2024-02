China schickt sich an, mit immer neuen Elektroautos den Weltmarkt zu erobern - und die deutsche Automobilindustrie fährt "technologieoffen" hinterher. Dieses (gar nicht so unrealistische) Bild vermittelte ein Motivwagen beim Rosenmontagszug in Mainz. In der Nebenrolle: Ein Steinzeit-BMW. Beim Karneval bekommt jeder sein Fett weg - neben der Politik auch die Wirtschaft. Und so war gestern beim traditionellen Mainzer Rosenmontagszug denn auch ein Mottowagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...