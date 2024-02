Auch Stellantis wird in Nordamerika künftig auf das Schnellladesystem von Tesla setzen. Damit werden alle "Big Three" der US-Autoindustrie künftig den NACS nutzen - und auch innerhalb der Betreibergesellschaft des neuen Ionna-Schnellladenetzes setzen jetzt alle Partner auf den von Tesla entwickelten Ladestandard. An Teslas Supercharger zieht es Stellantis aber wohl nicht. Im Falle von Stellantis gibt es aber einige Unterschiede zu dem Vorgehen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...