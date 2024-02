Silber kann auch am heutigen Dienstag weiter hochziehen und folgt damit der üblichen Saisonaliät im Februar. Aktuell zeigt sich Silber bereits im Bereich von 22,90 Dollar am 50er-EMA. Es könnte nun der 200er-EMA angelaufen werden, in der Folge wäre mit einem Hochlauf zur unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke zu rechnen. Zuvor hieß es im Insight: "Das hat gut gepasst, der 10er-EMA wurde erobert und die Long-Position hat auch den 50er-EMA erreicht. ...

