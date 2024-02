EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Polymer Labs sichert sich erfolgreich 23 Millionen US-Dollar in Serie A-Finanzierungsrunde, während Bitcoin die wichtige 50.000-Dollar-Marke durchbricht



13.02.2024 / 11:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Polymer Labs sichert sich erfolgreich 23 Millionen US-Dollar in Serie A-Finanzierungsrunde, während Bitcoin die wichtige 50.000-Dollar-Marke durchbricht Polymer Labs sichert sich 23 Mio. $ in Serie A-Finanzierung.

Portfoliounternehmen leistet mit Hub und EigenLayer-Partnerschaft Pionierarbeit bei der künftigen Interoperabilität von Ethereum.

Positives Momentum durch Bitcoin-Preisanstieg. 13. Februar 2024 - Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator, Architekt und Investor für die Blockchain-Industrie, gibt den erfolgreichen Abschluss der Serie-A-Finanzierungsrunde von Polymer Labs bekannt. Polymer Labs ist eine Multi-Chain-Infrastruktur-DAO (Decentralized Autonomous Organization), die sich auf die Entwicklung und den Betrieb der Inter-Blockchain Communication (IBC)-Infrastruktur für eine effiziente Cross-Chain-Kommunikation spezialisiert hat. Die Finanzierungsrunde sicherte 23 Millionen US-Dollar, wobei namhafte Investoren wie Maven 11, Distributed Global, Coinbase Ventures und Figment Capital an diesem bemerkenswerten Finanzierungsmeilenstein beteiligt waren. Die jüngste Finanzierungsrunde hat die Bewertung des Unternehmens erheblich gesteigert und das diversifizierte Investmentportfolio von Advanced Blockchain weiter aufgewertet. Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein für Polymer Labs. Das Unternehmen hat nun in zwei Finanzierungsrunden insgesamt mehr als 26 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dies stärkt die Position von Polymer Labs als ein führendes Unternehmen für Blockchain-Innovationen, das sich der Bewältigung von Herausforderungen und der Förderung dezentraler Technologien verschrieben hat." Sebastian Markowsky, Mitglied des Aufsichtsrates von AB, ergänzt: "Die erfolgreiche Finanzierung fällt mit dem Anstieg des Bitcoin auf über 50.000 Dollar zusammen, was der gesamten Blockchain-Branche Rückenwind verleiht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Stimmung angesichts des zunehmenden Einsatzes der Blockchain-Technologie im Finanzsektor positiv bleiben wird. Die zunehmende Akzeptanz auf institutioneller Seite könnte die Volatilität in nächster Zeit wirklich antreiben, und jeder sollte eher auf einen Anstieg als auf einen Rückgang vorbereitet sein." Markttrends und Entwicklungen Die Marktstimmung verbessert sich weiter, da Bitcoin die Marke von 50.000 $ überschritten hat, was einem wöchentlichen Anstieg von mehr als 17 % entspricht. Ein Zufluss von 2,7 Milliarden US-Dollar in neu genehmigte Bitcoin-ETFs am 9. Februar trug dazu bei. Es wird erwartet, dass Anträge für Ethereum-Spot-ETFs von führenden Vermögensverwaltern wie BlackRock und Fidelity bis Mai 2024 genehmigt werden, was mit dem nächsten Bitcoin-Halving-Event zusammenfällt. Über die Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



13.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com