Vernier/Ostermundigen (ots) -Mit der Übernahme des auf Notfallrettung spezialisierten Aargauer Unternehmens Intermedic baut TCS Swiss Ambulance Rescue seine führende Position im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransports weiter aus und leistet nun jährlich 30'000 Einsätze in der Schweiz.TCS Swiss Ambulance Rescue (TCS SAR) gab heute die Übernahme des Unternehmens Intermedic mit Sitz in Berikon im Kanton Aargau bekannt. Der 1987 gegründete Rettungsdienst beschäftigt 40 Mitarbeitende und verfügt über eine Flotte von zehn Fahrzeugen. Intermedic führt jährlich rund 2000 Notfalleinsätze über die Notrufnummer 144 durch und ist hauptsächlich im Kanton Aargau, aber auch in Zürich tätig. In der internen Organisation von Intermedic sind keine Änderungen geplant und alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.Jürg Wittwer, Generaldirektor des Touring Club Schweiz, freut sich über die neue Akquisition: "Wir haben ein ehrgeiziges Projekt gestartet, als wir 2021 TCS Swiss Ambulance Rescue gründeten. Wir sind stolz darauf, zur Entwicklung des präklinischen Bereichs beizutragen, indem wir Synergien mit unseren Kernaktivitäten erzielen."Bruno Nägeli, Verwaltungsratspräsident und Haupteigentümer von Intermedic, kommentiert: "Für ein regionales Unternehmen wie das unsrige ist der TCS als Non-Profit-Organisation ein idealer Partner. Mit seiner Professionalität, seiner föderalistischen Struktur und seinem ausgezeichneten Ruf gewährleistet der TCS die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit, was unseren Mitarbeitenden und Kunden zugutekommt."TCS SAR setzt damit seine Wachstumsstrategie im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransports fort, mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und potenzielle Synergien durch die in allen Landesteilen gesammelten Erfahrungen zu nutzen.Kontinuierliches WachstumTCS Swiss Ambulance Rescue wurde im März 2021 in Genf gegründet und wurde ein Jahr später durch die Übernahme von zwei in diesem Bereich tätigen Privatunternehmen zum grössten privaten Akteur im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransports in der Schweiz. Die Übernahme von Intermedic stellt einen weiteren Schritt in der Expansionsstrategie von TCS SAR dar.Der grösste private Akteur im AmbulanzsektorZusammen mit Intermedic ist TCS SAR nun in sechs Kantonen (Zürich, Aargau, Luzern, Zug, Waadt und Genf) vertreten und leistet jährlich über 30'000 Einsätze. Insgesamt 180 spezialisierte Mitarbeitende sind von 14 Stützpunkten aus und mit etwa 50 Fahrzeugen Tag und Nacht in der Schweiz im Einsatz.Der TCS wurde 1896 als Non-Profit-Organisation gegründet und ist seit über 60 Jahren unter anderem auch im medizinischen Bereich tätig, insbesondere durch die medizinische Beratung und Rückführungen im Zusammenhang mit dem ETI-Schutzbrief sowie durch das Informationsportal "TCS MyMed", das neutral und professionell auf alle Fragen rund um die Gesundheit eingeht._______________________________Über TCS Swiss Ambulance RescueTCS Swiss Ambulance Rescue SA ist eine Holdinggesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung des TCS und einer Minderheitsbeteiligung von AEVIS Victoria. Sie besitzt vier Unternehmen, die im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransports in der Schweiz tätig sind:TCS Swiss Ambulance Rescue Genéve SA (ehemals Swiss Ambulance Rescue).- Stützpunkte: 4 (Kanton Genf)- Mitarbeitende: 70- Anzahl der Einsätze: 9'500 / JahrTCS Swiss Ambulance Rescue Vaud SA (ehemals Unité de Secours Régional)- Stützpunkte: 3 (Kanton Waadt)- Mitarbeitende: 52- Anzahl der Einsätze: 11'000 / JahrKrankentransport Alpha Medic AG- Stützpunkte: 6 (Kantone Zug, Zürich, Aargau und Luzern).- Mitarbeitende: 35- Anzahl Einsätze: 7'500 / JahrRettungsdienst Intermedic AG- Stützpunkte: 1 (Kanton Aargau)- Mitarbeitende: 40- Anzahl Einsätze: 2'000 / JahrWeitere Informationen unter www.tcs-sar.ch